Теплая одежда зимой может нанести вред человеку

Врачи рассказали о вреде, который может оказать на иммунитет человека излишне теплая одежда в холодное время. В действительности организм человека легко адаптируется к разным температурам.

Если человек замерз, а потом быстро согрелся, он не заболеет простудой. Это может случиться только при длительном охлаждении — например, если при минусовой температуре целый час гулять в футболке, сообщает издание NEWS.ru. Проблемы с опорно-двигательной системой возникают не из-за холода, а в силу стрессовой ситуации.

В некоторых ситуациях перегревание может нанести больше вреда, чем холод. В холодное время года медики советуют плотно завтракать, употребляя больше белков и углеводов, считает врач общей практики Ирина Добрецова, сообщает телеканал "360". С помощью холода медики могут стимулировать в организме обмен веществ, а также работу иммунной и эндокринной систем. Специальные криокамеры помогают омолодить кожу.