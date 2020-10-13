Турист спасся от пумы с помощью ругани

Турист из Соединенных Штатов пережил встречу с пумой в диких условиях. Спастись ему помогла бранная ругань. Как вести себя в подобных условиях, объяснила эксперт Наталья Дронова в беседе с корреспондентом телеканала "360".

Дикие животные действительно способны напасть на человека. Чаще всего они проявляют агрессию в случае угрозы для своего потомства, если человек загнал его в угол или если ему мешают с охотой. Атаковать хищники решают в редких случаях, рассказала представительница Всемирного фонда дикой природы и эксперт рынка экзотических животных.

"Главное —не убегать, не делать суетливых движений… Не поворачиваясь спиной, нужно вернуться туда, откуда пришел, покинуть территорию", — сообщила эксперт.

Несколькими днями ранее мужчина спасся от пумы во время путешествия в Слейт Каньон. Мужчина начал быстро уходить от представителя семейства кошачьих. При этом все происходящее он снимал на смартфон и громко матерился.