Малькевич рассказал о штрафах за отказ от удаления запрещенного контента

Новый закон позволит увеличить сумму штрафов для владельцев сайтов, которые отказываются удалять запрещенный в России контент, сообщил руководитель Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич в своем Telegram-канале "Media Малькевич".

Госдума РФ приняла в первом чтении закон, который создал глава ФЗНЦ. Он отметил, что многие крупные интернет-провайдеры, зарегистрированные за границей, нарушают российские законы. Также Малькевич указал, что чуть они не удаляют контент, который Роскомнадзор признал незаконным, пишет публицист.

"Ждать от них адекватного отношения к нашей стране, правовому полю и законным требованиям наших властей не приходится", — заметил он.

Малькевич обратил внимание на то, что после того как IT- гиганты получат многомиллионные штрафы, они станут работать с Россией уже в качестве партнера. Теперь им придется выполнять свои обязательства.