Минобороны Абхазии попросили Шойгу о помощи в борьбе с коронавирусом

Военные Абхазии попросили министра обороны России Сергея Шойгу открыть на территории республики временный медицинский госпиталь в расчете на 500 мест для помощи больным с коронавирусной инфекцией.

Помощь абхазское министерство обороны просит оказать в экстренном порядке. В республике есть один госпиталь, который находится Гудауте, свободных мест там уже нет. Большинство пациентов вынуждены лечиться в домашних условиях.

Обращение связано с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки в Абхазии и увеличением количества больных с диагнозом COVID-19. Со всей оперативной и точной информацией по статистике коронавируса в России можно ознакомиться на официальном сайте стопкоронавирус.рф.