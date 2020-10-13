Боевики ПНС Ливии пытают беженцев и продают другим группировкам

Мигрантов в Ливии ежедневно пытают боевики так называемого Правительства национального согласия. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Террористы активизировались после того, как Ливийская национальная армия передислоцировала войска к Сирту. Источник издания заявил, что издевательство над мигрантами вновь начались после распределения сфер контрабанды между лидерами группировок.

Бандитами руководит Ахмад Даббаши по прозвищу Амму, который объявлен в международный розыск за преступления против людей. Его группировка похитила 350 человек в городе Аджилят, согласно информации организации "Врачи без границ". Подчиненные радикала держали людей в лагерях Сабраты в ужасных условиях. Боевики пытают похищенных беженцев, а некоторых продают. Лидер группировки занимается этим с 2015 года.

Вооруженные формирования связаны с руководством ПНС Ливии, потому что многие находятся в силовых структурах режима. Эту информацию подтвердил контрабандист по прозвищу Аль-Биджа. Он руководит береговой охраной в Аз-Завии.