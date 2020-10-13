Погребинский разбил иллюзии Украины о Донбассе российской реальностью

Украинский политолог Михаил Погребинский считает, что единственным вариантом компромисса с республиками Донбасса для Киева может быть только потеря этих регионов. Об этом эксперт заявил в эфире телеканала «Наш».

«Достаточно просто людям внятно объяснить альтернативу. Людям никто толком [не объясняет]. Я только пытаюсь объяснять. А альтернатива такая – либо компромисс, реалистический компромисс, совсем не в интересах Украины, либо потеря Донбасса», — сказал Погребинский.

Шансов потерять республики у Украины с каждым месяцем становится все больше. По словам эксперта, население ДНР и ЛНР хоть медленно, но постепенно интегрируется в Россию. Он призвал разъяснить альтернативу людям на Украине.

«Я думаю, что большинство людей, которые говорят "нельзя уступать"… и когда ты им задаешь вопрос "А как ты предлагаешь себя вести?", самые, вроде бы вменяемые, говорят: "Давайте подождем. Вот сейчас весь мир против России, вся Европа против, Америка против. Добавят Россию и тогда мы навяжем свой вариант"», — сказал Погребинский.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в апреле 2014 года. Украинские власти инициировали силовую операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые объявили независимость от Киева после смены центральной власти.

С 27 июля в Донбассе действует очередное бессрочное перемирие. Оно предполагает полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Однаков стороны конфликта регулярно обвиняют друг друга в его нарушениях. Вопрос урегулирования обсуждается в ходе встреч трехсторонней контактной группы, а также на саммите «нормандского формата».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил в беседе Би-би-си HARDtalk о готовности сложить полномочия и уйти в отставку из-за войны в Донбассе. Президент сообщил, что он не цепляется ни за рейтинги, ни за власть, поэтому готов освободить кресло президента, если у него не получится закончить гражданскую войну.