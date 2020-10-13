США отправили новую партию бензовозов в Сирию для кражи нефти

Очередная колонна бензовозов прибыла в сирийскую провинцию Хасака под охраной американских военнослужащих, передает SANA.

Автомобили были доставлены к месторождению Таль Адас, пишет Федеральное агентство новостей со ссылкой на сирийский ресурс. По словам журналистов, грузовики будут использованы для контрабандного вывоза нелегально добытой нефти из САР. Местные жители населенного пункта Аль-Маликия сообщили, что войска США на бронеавтомобилях сопроводили свыше сотни бензовозов, которые незаконно въехали в Сирию через Ирак.

Американцы удерживают контроль над территориями Заевфратья при помощи курдских боевиков из подконтрольного им бандформирования "Сирийские демократические Сирии" (SDF). Вашингтон оправдывает свое сотрудничество с радикалами якобы необходимостью "борьбы с терроризмом".