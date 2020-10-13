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20:04   13 Октября 2020
Армия

Атомная подводная лодка "Орел" провела учебную стрельбу крылатой ракетой

Атомная подводная лодка "Орел" провела учебную стрельбу крылатой ракетой

Противокорабельная крылатая ракета "Гранит", выпущенная атомной подводной лодкой "Орел", успешно поразила надводную цель в Баренцевом море, сообщила пресс-служба Северного флота.

Стрельба проведена из подводного положения по мишенной позиции, имитирующей крупный корабль условного противника. Объект находился на дистанции более 120 километров от точки пуска. Поражение мишени подтвердил противолодочный самолет Ил-38, после чего командование отметило высокий профессионализм и военно-морскую выучку экипажа АПЛ.

На прошлой неделе атомный ракетный подводный крейсер "Орел" провел тактическое учение по поиску и уничтожению "вражеской" субмарины в ближней морской зоне, отработав подводное маневрирование и применение гидроакустического вооружения.

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Автор: Яна Либерман
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