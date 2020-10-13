В Роскачестве назвали самые удобные сервисы каршеринга

Роскачество оценило сервисы каршеринга по критериям информационной безопасности, производительности, удобства и надежности. По результатам проверки эксперты признали лучшими приложения «Яндекс.Драйв», «Делимобиль» и BelkaCar. Об этом «Политике Сегодня» рассказали в пресс-службе организации.

Каршеринг (от англ. car sharing) — это автоматизированный почасовой или поминутный прокат автомобиля для коротких поездок по городу и окрестностям. Услуга представлена во всех регионах России, кроме Дальне-Восточного федерального округа. По статистике Департамента транспорта Москвы, у 70% пользователей каршеринга в столице есть личный автомобиль или даже несколько. Совмещение личного транспорта и прокатного москвичи объясняют удобством.

Для испытания Роскачество использовало все приложения, которые проходили проверку в аналогичном исследовании 2018 года, когда каршеринг был менее развит. В 2020 году к ним добавились несколько новых сервисов. Специалисты протестировали все этапы пользования каршерингом как рядовые пользователи.

Для проверки использовался 131 критерий. Помимо Москвы, аналитики пробовали приложения Новосибирска, Екатеринбурга и Волгограда. Перед проведением исследования в Роскачестве проанализировали 2243 отзыва в AppStore и Google Play к приложениям каршеринга.

Больше всего россияне жаловались на проблему с завершением аренды, отсутствие уведомлений и необходимость авторизации по селфи (что создает проблемы ночью). Также жалобы касались сбоев в геолокации и отсутствия нормальной техподдержки. Пользователи хвалили удобный интерфейс и работоспособность приложений. Востребованной функцией оказалось уведомление о незавершенной аренде, но такую функцию аналитики нашли только у «Делимобиля», «Яндекс.Драйва» и «Урамобиля».

По результатам тестирования наиболее функциональные приложения оказались у сервисов «Яндекс.Драйв», «Делимобиль» и BelkaCar. Все в ходе тестирования зарекомендовали себя как стабильные и надежные. Оценки у ряда продуктов были снижены только за отсутствие защиты приложения паролем и возможности удалить аккаунт из приложения.

«Лидером по совокупности всех критериев в этот раз был признан «Яндекс.Драйв», два года назад занявший предпоследнее место в рейтинге. За прошедший период отечественный «Делимобиль» и BelkaCar сохранили свое лидерство в первой тройке», — сообщили в Роскачестве.

Ранее Роскачество рассказало несколько простых правил, которые помогут выбрать правильные яйца. Специалисты рекомендуют покупать продукцию у производителя, расположенного географически недалеко от места продажи.