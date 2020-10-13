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19:54   13 Октября 2020
Политика

Депутат Журавлев прокомментировал резкие заявления Тихановской

Депутат Журавлев прокомментировал резкие заявления Тихановской

Ультиматум экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской недопустим. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Алексей Журавлев.

Резкие заявления Тихановской, которые она делает в отношении действующих властей Белоруссии, нельзя назвать иначе как "политическим терроризмом", пишет парламентарий в своем Twitter-аккаунте.

Тихановская ранее заявила, что дает президенту Белоруссии Александру Лукашенко и его правительству 13 дней для выполнения трех ее требований. Генпрокуратура и Следственный комитет Белоруссии заявили, что могут организовать проверку по факту заявлений.

Лукашенко рассказал о "плачущей на шее" Тихановской, которой он помог выехать в Литву, сообщал телеканал "360".

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Автор: Илья Романович
#госдума #журавлев #тихановская

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