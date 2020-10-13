Банк России объяснил, что такое цифровой рубль

В России могут ввести цифровой рубль. Экономист Андрей Колганов объяснил, как нововведение скажется на жизни россиян.

Простые граждане почти не увидят никаких изменений, уверен ведущий научный сотрудник МГУ, экономист Андрей Колганов. Он рассказал, что подобный тип валют разрабатывается во многих странах, а в Китае его уже применяют в ограниченных количествах.

В России решение о создании такой валюты не принято, но бурно обсуждается. Цифровой рубль будет выполнять те же функции, что и обычные деньги, к тому же им смогут пользоваться в оффлайн-режиме.

"Переход на такие цифровые платформы позволяет совершать прямые транзакции между национальными валютами", — называет Колганов еще один плюс цифровой валюты.

Основные изменения будут технологическими, и россияне их практически не почувствуют. Для граждан банки введут цифровые кошельки, чтобы осуществлять движения средств.