Отец борского стрелка пытался отвлечь сына от игр при помощи оружия

Родитель 18-летнего юноши, который устроил трагедию в нижегородском городском округе Бор, привил сыну любовь к оружию, чтобы тот меньше играл в компьютер, сообщает издание Life.ru.

Нижегородец недавно стал обладателем охотничьего билета, но опасался один ходить в лес. Все знали его, как мнительного и тревожного человека, пишет издание. Он мог спросить отравлена ли вода. Молодой человек мог переписываться с другом в такси из страха, что водитель завезет его не туда.

Однако вечером 12 октября молодой человек приехал в дом к своей бабушки, чтобы забрать огнестрельное оружие. Женщина отказалась доверять внуку ружье, за что получила ранение в область живота. Позднее он убил соседа пенсионерки и расстрелял людей на автобусной остановке и скрылся в лесу, потом правоохранители нашли его тело.