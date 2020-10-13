Минкульт Сирии организовал культурный фестиваль в Ракке

Министерство культуры САР и власти провинции Ракка организовали культурный фестиваль для местных жителей. Об этом пишет Федеральное агентство новостей (ФАН) со ссылкой на специального корреспондента, посетившего мероприятие.

В расположенной на северо-востоке Сирии провинции Ракка прошел культурный фестиваль. Мероприятие под лозунгом "Важность диалога и личности" организовали представители Министерства культуры Сирии и местные власти, сообщил корреспондент российского СМИ.

Никакие действия террористов не смогут отнять у сирийцев их национальную культуру, уверен руководитель отдела культуры в провинции Ракка Мухаммад аль-Абдун. Он также добавил, что боевики, судя по успехам правительства и стойкости народа, не смогли добиться своих целей.