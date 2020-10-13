Визажист рассказала об успехе российской косметики за границей

Большие очереди выстраиваются за российским брендом уходовой косметики Natura Siberica в Париже. Об этом в онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот» рассказала звездный визажист, автор курса «Спящая красавица» Полина Мечковская.

«Я вас обрадую, мы уже победили. В нашей стране есть потрясающий бренд, который захватил 23 страны. Он называется Natura Siberica. Я была в марте этого года в Париже и видела на Елисейских полях огромные очереди за нашей косметикой. Я считаю, что это наша победа. Это круто», — заявила визажист.

Люди ждали, чтобы приобрести российский продукт, подчеркнула Мечковская. По ее словам, серьезный провыв наблюдается и в сфере декоративной косметики. Визажист надеется, что российские бренды догонят в качестве европейских конкурентов.

«Большой прорыв совершил наш бренд Vivienne Sabo. Они создали тушь Cabaret, которую можно приобрести в районе 200 рублей. Это действительно супертушь. Vivienne Sabo победили Maybelline — бренд, который первым в мире придумал тушь в тюбике. Наша тушь прекрасно носится. Она меньше осыпается, меньше отпечатывается на веках, не раздражает глаза», — отметила гость эфира.

По словам визажиста, качество российской или зарубежной косметики очень сильно разнится от бренда к бренду. Есть популярные во всем мире марки, которые вообще перестали следить за качеством, а есть небольшие компании, которые делают премиальный продукт.

При этом 60% «чудесных» свойств косметики — эффект плацебо, отметила эксперт. Средство за 30 тысяч рублей может содержать меньше полезных веществ и больше парабенов, чем более бюджетная продукция.

«Не обязательно брать какой-то супербрэнд, всегда есть аналоги с большим количеством полезных компонентов. У нас есть "Бабушка Агафья", которая выращивает все в натуральном месте, это будет натуральный продукт, но упаковка будет попроще. <...> Есть такой популярный бред, который называется Johnsons Baby. Он продает свое "чудесное" масло. Но если начать им пользоваться, то станет понятно, что оно очень опасно для здоровья. Оно может испортить кожу. Эта марка так низко пала, что я даже не могу рекомендовать европейцам это бренд», — сказала Мечковская.

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