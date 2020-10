Визажист рассказала об успехе российской косметики за границей

Большие очереди выстраиваются за российским брендом уходовой косметики Natura Siberica в Париже. Об этом в онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот» рассказала звездный визажист, автор курса «Спящая красавица» Полина Мечковская.

Люди ждали, чтобы приобрести российский продукт, подчеркнула Мечковская. По ее словам, серьезный провыв наблюдается и в сфере декоративной косметики. Визажист надеется, что российские бренды догонят в качестве европейских конкурентов.

The cosmetics company selling Siberia to the world #growglobal @NaturaSibericaU https://t.co/XqZDLFX2Hy