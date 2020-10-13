Провальная русофобия Украины: телезрители выбирают не мову

13 октября 2017 года украинцев обязали еженедельно использовать национальный язык на телевидении. Однако сегодня закон соблюдается частично, а добрая часть зрителей Украины и вовсе отказалась от национальных телеканалов из-за спутникового телевидения и интернета.

Третья годовщина языковых квот: телезрители Украины переходят на российские спутниковые каналыhttps://t.co/q6LcZlQ0Si — Украина • РУ (@ukraina_ru) October 13, 2020

По закону, 75% и 60% контента общенациональных и региональных телеканалов соответственно должны быть на украинском языке. В расчет не берется период с 10 часов вечера до шести утра, когда телеканалы могут использовать любой язык. Кроме того, не учитываются и выступления приглашенных гостей на передачах, а также интервью с места событий в прямом эфире.

Кроме того, документ закрепляет обязательную озвучку на национальном языке всех иностранных фильмов и сериалов. Исключение составляют советские фильмы, которые были сняты до 1 августа 1991 года. А вот детские фильмы и мультфильмы времен СССР должны переводиться в обязательном порядке.

По мнению исполнительного продюсера украинского телеканала NewsOne Василия Голованова, введение обязательных квот наносит вред «информационной безопасности» государства. По его словам, большая часть аудитории потребляет информацию из СМИ на русском языке. Именно этот сегмент и страдает.

«И я считаю, что для информационной безопасности государства это даже вредно, поскольку потребители русскоязычной информации будут искать альтернативу. И все мы знаем, где они эту альтернативу найдут», — сказал Голованов.

Нововведение неизбежно нанесло урон по рейтингам телеканалов, поскольку фактически обязало их менять контент и языковую политику. В мае 2019 года Верховная Рада увеличила норму до 90% и 80% для общенациональных и региональных телеканалов.

Тогда кандидат в президенты Владимир Зеленский подверг закон критике, заявив, что в стране «большое количество людей говорит по-русски». Заняв пост главы государства, он вернулся к этому вопросу.

«Давайте сядем, проговорим еще раз вопрос квот. Не мы вводили квоты, квотирование было еще до нас. Я думаю, что логика есть, но какие-то детали, очень важные, утеряны. А из-за этих деталей мы потом видим, что у нас есть какая-то даже несправедливость к неукраиноязычным людям в Украине. Несправедливости быть не должно», — не сомневается Зеленский.

Стоит добавить, что такая практика в европейских странах считается дискриминационной. Например, в Польше действует аналогичное требование, однако норма для польского языка составляет лишь 33%. В ряде стран квоты установлены не на государственный язык, а на языки национальных меньшинств.

Сегодня квотирование приводит к тому, что жители Украины начинают приобретать специальные приемники. В сельской местности украинцы устанавливают спутниковые тарелки. Так, сигналы российских телеканалов становятся доступными.

По словам главы Гражданской сети «Опора» Ольги Айвазовской, значительная часть украинцев продолжают смотреть телевидение России, особенно политические ток-шоу.

«Когда их потребляют через призму видения и оценок украинские зрители, к сожалению, это также влияет на их волеизъявление», — выразила мнение Айвазовская.

Впрочем, по данным социологического опроса Фонда «Демократические инициативы», 66% респондентов одобряют введение языковых квот на телевидении. При этом значительная часть потребителей российского медиаконтента посредством спутника проживает на западе Украины.

В конце сентября секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что на Украине пользователей российской социальной сети «ВКонтакте» будут ставить на учет в полиции. Планируется отслеживать тех, кто, несмотря на запрет, продолжает пользоваться российской онлайн-платформой для общения.

«Политика Сегодня» обсудила новость с публицистом и политическим консультантом Анатолием Вассерманом, который связал подобный шаг украинского правительства с попыткой очиститься от русских. Он заявил, что Киев пытается отвергнуть тот факт, что украинцы — неотъемлемая часть русского народа.