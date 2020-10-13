Депутат Гутенев призвал отечественных производителей проявить эгоизм

Во вторник, 13 октября, в студии Медиагруппы «Патриот» обсудили тему «Товаров для России», подняв проблему экономии на качестве со стороны иностранцев.

Председатель думской комиссии, первый зампред Союза машиностроителей России Владимир Гутенев во время онлайн-эфира выразил мнение, что стране необходимо более эгоистично подходить к поставкам из-за рубежа.

«Нам нужен эгоизм национальный. Не вестись на слова о братских народах, а устанавливать протекционизм к своим производителям. Здесь малый и средний бизнес — та основа экономики, которая помогает снижать издержки. Лекарство, которое очень нам показано. И я очень рад, что команда [премьер-министра Михаила — прим. ред.] Мишустина идет семимильными шагами в этом направлении», — выразил мнение Гутенев.

Депутат Госдумы привел в пример производство антигистаминных препаратов. По его словам, продукцию поставляют в основном крупные аптечные дилеры, в то время как отечественные им сильно уступают. Однако собственное техническое производство, например, в сфере фармакологии, на порядок качественнее и дешевле.

«В досанкционный период мы рассчитывали, что такие отношения с крупными брендами привлекут инвестиции на нашу территорию, сейчас мы понимаем, что можем рассчитывать только на внутренние и государственные инвестиции. Парадокс — почему наши граждане должны платить больше за товар плохого качества? Это политика дилерской сети. Мы становимся заложниками этой парадигмы», — сетует Гутенев.

Ранее гость пресс-конференции председатель Союза сыроваров России, член общественной палаты РФ Олег Сирота рассказал, что после санкций 2014 года с российского рынка убрали 300 тысяч тонн сыра. Россия производит 100 тысяч, но на рынках остается дефицит в десять тысяч тонн, который восполняет Белоруссия. Это, по словам Гутенева, не должно оставаться безнаказанным.

«Здесь необходимо проявить политическую волю и очень жестко относится к шалостям белорусских друзей, которые закрывают глаза и получают свою маржу. Здесь не столько экономика, сколько дискредитация наших отношений. Нам необходимо жестче и эгоистичней в данной ситуации формировать такие ответные меры: штрафы, отсекать те товары, которые портят нашим предпринимателям динамично развиваться и завоевывать более развитую долю рынка», — выразил мнение председатель комиссии ГД по ОПК.

В конце июля 2020 года президент России Владимир Путин подписал два закона об определении минимальной доли закупок госзаказчиками и госкомпаниями российской продукции. Если в первоначальной редакции предусматривалось установление доли закупок из стран ЕАЭС, то ко второму чтению ограничились их российским происхождением.

Как рассказал спикер пресс-конференции, основная трудность заключалось в том, чтобы перевести оборонную промышленность на гражданские рельсы.

«Поскольку президент поставил задачу, что к 2025 году 30% ОПК должно выпускать гражданской продукции, а к 2030 — 50%. Пока идем в графике, однако пока ситуация сложная особенно на рынке высокотехнологичной продукции. И не потому, что наша продукция дороже или хуже по качеству, а потому, что уже сложились определенные алгоритмы поставок», — объяснил депутат.

Также в «Патриоте» обсудили состояние «сырного» отечественного производства после производственного эмбарго 2014 года. Олег Сирота рассказал, что после этого в стране появилось множество сортов сыра, которое раньше даже и не производили.