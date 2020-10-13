Западные спецслужбы пытаются повлиять на Навального с помощью его жены

Представители спецслужб Запада пытаются повлиять на российского блогера Алексея Навального в Германии при помощи его супруги Юлии, передает Nation News.

Жена основателя признанного иноагентом на территории России "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) Юлия Навальная может быть причастна к истории с "отравлением" Алексея Навального. По мнению бывшего сотрудника спецслужб РФ и доктора политических наук Андрея Манойло, супруга блогера могла стать "инструментом контроля" в руках заинтересованных лиц.

"В лице его жены иностранные спецслужбы могут получить инструмент контроля Навального", - обратил внимание собеседник издания.

Навальный дал несколько объемных интервью после выписки из берлинской клиники Charite. Представителями средств массовой информации неоднократно затрагивались вопросы о роли супруги блогера в инциденте с "отравлением".

"Если агент выходит в тираж и от него никакой пользы нет, то его надо попытаться как-то реализовать в последний раз и "утилизировать"", — заявил Манойло.

Редакция Nation News обратила внимание, что ранее Юлия Навальная почти всегда находилась на задних ролях и не вникая в "дела супруга". В новом интервью с Юрием Дудем она выступила наравне с Навальным, как полноценный участник текущего процесса.

Политологи по всему миру заинтересовались внезапным появлением супруги блогера в публичном пространстве. Российский эксперт Алексей Мартынов озвучил предположение, что Юлия может быть завербована спецслужбам Запада.