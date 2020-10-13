Адвокат поддержал уголовную ответственность за незаконный вывоз древесины

Правительство РФ ужесточило ответственность за незаконный вывоз лесоматериалов. По информации пресс-службы кабмина, тем, кто решит незаконно вывести из страны шпалы из древесины хвойных пород на сумму от 100 тысяч рублей, теперь грозит тюремный срок от трех до семи лет.

«Решение связано с тем, что недобросовестные экспортеры декларировали ценные лесоматериалы, в том числе брус, как шпалы. В отдельных случаях это позволяло им уйти от ответственности за нарушения при транспортировке товара через границу», — добавили в правительстве.

Эксперт движения «Сильная Россия» по правовым вопросам, адвокат Янис Юкша в беседе с «Политикой Сегодня» назвал контрабандой любой незаконный вывоз товаров.

«Я считаю, что в данном случае внимание, проявленное наконец-то к лесу, нашему российскому, которого почти не осталось, совершенно очевидно укладывается в уже катастрофическую ситуацию, которая сложилась в России», — начал эксперт.

По его словам, ранее вопросом незаконного вывоза древесины никто не занимался. Хотя в стране есть соответствующие министерства и ведомства.

«Данная необходимость назрела давно. Хочу сказать, что вся проблема, с моей точки зрения, заключалась в том, что понятие уголовной ответственности за контрабанду наступает с определенных сумм. Они значительны и велики. И лес, который в данном случае сложно было оценить по документам, он проходил как нечто иное», — добавил Юкша.

Любые ужесточения в области, касающейся леса, адвокат поддержал. Поскольку ранее были лишь показательные ограничения, но не реальные.

«Если бы ранее на эту стезю бросили соответствующие силы, удалось бы доказать причинно-следственные связи между вырубкой конкретного леса, проследить. Это организованные группы, банды от начала незаконной рубки и вывоза из леса или конкретно вывоз по фальшивым документам», — отметил эксперт.

В РФ вопросом серьезно не занимались, поэтому сейчас предстоит большая работа.

«Считалось, что все вокруг колхозное, как в песне поется, и все вокруг мое. Леса полно, его можно рубить и на всех хватит. А нет. Все, что случилось, на сегодняшний день, конечно, привносит печальную ноту в наше видение ситуации», — сказал адвокат.

Юкша подчеркнул, что теперь показательные ужесточения сменили реальные. Страна всерьез взялась за решение проблемы. Ранее российский лидер указал на необходимость усилить контроль за сохранностью лесного фонда, поэтому законодатели «оживились».

«Делаются громкие заявления от лиц, которые возглавляют соответствующие службы и советы. Все это вместе, к сожалению, указывает на системную проблему в России. Без действия президента, без его внимания к той или иной проблеме, другие должностные лица не горят желанием исполнять свои прямые обязанности», — добавил адвокат.

Движение «Сильная Россия» проследит за развитием ситуации, заверил Юкша.

«И я очень надеюсь, к сожалению, только через несколько десятков лет, мы увидим, что в регионах начинает восстанавливаться лесное хозяйство. У нас появляются животные в лесах, которые были варварски перебиты, потому что никто в этих лесах не присматривал за хозяйством. Системный подход, я уверен просто обязан дать определенные результат эти даст эти результаты, но это вопрос не быстрый, а вопрос, к сожалению десятилетий», — подытожил он.