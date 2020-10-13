18:42 13 Октября 2020Политика
Путин поручил определить ответственных за перевод услуг в цифровой формат
Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил губернаторам определить чиновников, которые будут нести ответственность за цифровую трансформацию. Об этом сообщает ТАСС.
Подобные меры необходимы, чтобы обеспечить перевод социально значимых услуг в цифровой формат. После информацию направят в Правительство России. Губернаторы должны выполнить поручение до 1 декабря 2020 года.
Тему цифрового формата обсуждалась на совещании президента с членами правительства. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко обратился к Путину с просьбой определить ответственного за цифровую трансформацию в регионах. Глава Российской Федерации поддержал инициативу государственного деятеля.