Демократ и кандидат в президенты США Джо Байден забыл имя губернатора Массачусетса Митта Ромни. Ситуацию прокомментировал действующий глава Белого дома Дональд Трамп во время предвыборного митинга во Флориде.

По словам американского лидера, у Байдена выдался плохой понедельник. Демократ забыл имя Ромни. Также Байден сказал, что "баллотируется в Сенат". Трамп назвал своего оппонента на предстоящих выборах неприятным человеком, у которого еще будет "много плохих дней впереди". Выборы президента США состоятся 3 ноября.

Американский лидер Дональд Трамп некоторое время назад переболел коронавирусом. После выздоровления он принял решение возобновить предвыборную кампанию, сообщал телеканал "360".