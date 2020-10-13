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18:27   13 Октября 2020
Политика

Неоосманизм Турции оказался под ударом из-за мирного процесса в Ливии

Неоосманизм Турции оказался под ударом из-за мирного процесса в Ливии

Процесс мирного урегулирования ситуации в Ливии под эгидой ООН идет вразрез с политикой неоосманизма Турции, заявил востоковед Борис Долгов в разговоре с Федеральным агентством новостей.

Анкара пытается нагнетать обстановку в Ливии, передает издание Libya 24. Неоосманская политика турецкого руководства оказалась под ударом из-за мирных инициатив. Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган осуществляет экспансию в регионы, некогда входившие в Османскую империю, отметил востоковед. Долгов обратил внимание на недавнее заявление турецкого лидера о глобальной роли страны на мировой арене, эти слова демонстрируют амбиции Эрдогана.

Устремлениям Турции угрожает Миссия ООН по поддержке Ливии (МООНПЛ), считает эксперт. Конференция в Берлине и Каирская декларация также идут вразрез с планами Эрдогана, добавил он. Ввиду опасений, связанный с возможностью потери влияния в Ливии, Анкара устраивает провокации, однако на открытое противостояние МООНПЛ турецкое руководство не решится, уверен Долгов.

"Мирные переговоры не в интересах Анкары", — констатировал эксперт.

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Автор: Илья Романович
#турция #эрдоган #оон #ливия #неоосманизм

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