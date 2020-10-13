Сергей Лавров осудил ЕС из-за ситуации с блогером Навальным

Европейский союз должен выполнять свои международные обязательства по ситуации с блогером Алексеем Навальным, передает РИА Новости слова главы МИД России Сергея Лаврова.

Руководитель внешнеполитического ведомства Российской Федерации счел поведение Евросоюза в инциденте с основателем признанного в РФ иноагентом "Фонда борьбы с коррупцией" неприемлемым.

Заявление Сергея Лаврова относится, в частности, к Германии. Власти ФРГ считают, что заявление ОЗХО по данному вопросу якобы подтверждает "отравление" блогера веществом из группы "Новичок". При этом организация признает: вещество не входит в число запрещенных. К тому же, Берлин не ответил ни на один из запросов Москвы о результатах анализов блогера.

К тому же, в ЕС обсуждаются вероятные антироссийские санкции по делу Алексея Навального. Накануне вопрос был поднят на заседании Совета Евросоюза. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает, что в данном контексте необходимо продолжать диалог с РФ, а на "Навальном свет клином не сошелся".