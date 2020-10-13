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18:18   13 Октября 2020
Политика

Норвегия приписала России кибератаку на парламент страны

Норвегия приписала России кибератаку на парламент страны

Министерство иностранных дел Норвегии распространило заявление о том, что Российская Федерация якобы имеет отношение к киберинциденту, который связан с нападением злоумышленников на компьютерные системы парламента страны.

Ранее политолог и кандидат исторических наук Григорий Миронов говорил о том, что западные страны на протяжении многих лет привыкли обосновывать различные внутренние события так называемым "русским следом". В качестве примера он приводил протесты почти вековой давности на территории Великобритании, которые сопровождались забастовкой шахтеров из-за урезания им заработных плат.

Чтобы повлиять на общественное мнение, Лондон прибег к версии с участием СССР, якобы спонсировавшим эти акции трудящихся.

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Автор: Борис Нестеров
#россия #кибератака #норвегия

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