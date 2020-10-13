"Сбербанк страхование жизни" отрицает обвинения в адрес своих сотрудников

Руководители "Сбербанк страхование жизни" заявили, что обвинения сотрудников компании в изнасиловании не соответствуют действительности, пишет Агентство новостей "Москва".

Обвинения топ-менеджеров компании "Сбербанк страхование жизни" в совершении насильственных действий сексуального характера опровергает руководство фирмы, сообщает Агентство новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу страховой.

"Эта информация не соответствует действительности, порочит деловую репутацию компании, топ-менеджмента компании", — прокомментировали в "Сбербанк страхование жизни".

В пресс-службе страховой отметили, что в настоящее время обвиненные сотрудники готовят обращения в правоохранительные органы, а также судебные иски о защите чести и достоинства.

Ранее сообщалось, что топ-менеджеров "Сбербанк страхование жизни" обвинили в изнасиловании. Обратившаяся в правоохранительные органы потерпевшая утверждает, что в декабре 2019 года стала жертвой надругательства со стороны генерального директора компании Алексея Леоненко, финансового директора Александра Жукова и исполнительного директора Дмитрия Горшкова в одном из рабочих кабинетов на новогоднем корпоративе.