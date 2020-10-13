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18:11   13 Октября 2020
Общество

Собчак прокомментировала информацию о заражении коронавирусом

Собчак прокомментировала информацию о заражении коронавирусом

Ксения Собчак прокомментировала слухи о ее заражении коронавирусной инфекцией. Она опровергла сообщения, опубликованные ранее.

"Может все-таки вернемся к "сенсациям", что я беременна? Дебилы, ***, как говорил классик", — написала телеведущая в своем Telegram-канале "Кровавая барыня".

Недавно в СМИ появилась информация о том, что у Собчак подтвердили COVID-19. Светская львица быстро среагировала и заявила, что данные не соответствуют действительности.

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Автор: Руслан Неглинный
#собчак #коронавирус #COVID-19

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