Собчак прокомментировала информацию о заражении коронавирусом

Ксения Собчак прокомментировала слухи о ее заражении коронавирусной инфекцией. Она опровергла сообщения, опубликованные ранее.

"Может все-таки вернемся к "сенсациям", что я беременна? Дебилы, ***, как говорил классик", — написала телеведущая в своем Telegram-канале "Кровавая барыня".

Недавно в СМИ появилась информация о том, что у Собчак подтвердили COVID-19. Светская львица быстро среагировала и заявила, что данные не соответствуют действительности.