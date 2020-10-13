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18:02   13 Октября 2020
Происшествия

Злоумышленники осквернили памятник Советской Армии в столице Болгарии

Злоумышленники осквернили памятник Советской Армии в столице Болгарии

Неизвестные разрисовали стелу в Софии, посвященную воинам Советской Армии, нацистскими символами, сообщает ТАСС.

Представители посольства РФ в Болгарии назвали произошедшее "очередным кощунственным актом вандализма", и выразили надежду на то, что софийская администрация и правоохранительные органы страны не оставят "проявление неонацизма без должного внимания", пишет издание.

Ранее памятник уже подвергался нападению, когда его разукрасили в персонажей американских комиксов, а на головы скульптурным фигурам надевались макси, разрисованные различными символами.

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Автор: Борис Нестеров
#софия #болгария #монумент

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