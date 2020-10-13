18:02 13 Октября 2020Происшествия
Злоумышленники осквернили памятник Советской Армии в столице Болгарии
Неизвестные разрисовали стелу в Софии, посвященную воинам Советской Армии, нацистскими символами, сообщает ТАСС.
Представители посольства РФ в Болгарии назвали произошедшее "очередным кощунственным актом вандализма", и выразили надежду на то, что софийская администрация и правоохранительные органы страны не оставят "проявление неонацизма без должного внимания", пишет издание.
Ранее памятник уже подвергался нападению, когда его разукрасили в персонажей американских комиксов, а на головы скульптурным фигурам надевались макси, разрисованные различными символами.