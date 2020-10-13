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17:58   13 Октября 2020
Общество

Замглавврача лечившей Навального больницы решил поменять работу

Замглавврача лечившей Навального больницы решил поменять работу

Заместитель главного врача больницы Омска, где проходил лечение блогер Алексей Навальный решил уволиться из учреждения.

Анатолий Калиниченко заявил, что его решение никак не связано с Навальным, оно основано на личных мотивах.

"Решение созрело уже давно, но пришлось задержаться из-за ситуаций с коронавирусом и Алексеем Навальным, не хотелось покидать больницу в трудную минуту", – заявил он.

Следует отметить, что омские медики сделали все возможное для сохранения жизни блогера Алексея Навального, но в ответ получили оскорбления. Родные скандально известного пациента даже не поблагодарили медиков.

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Автор: Яна Либерман
#омск #больница #Калиниченко

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