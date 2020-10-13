Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
17:50   13 Октября 2020
Происшествия

НАК сообщил о завершении контртеррористической операции в Чечне

НАК сообщил о завершении контртеррористической операции в Чечне

Режим контртеррористической операции (КТО) отменен после проведения спецоперации по нейтрализации деятельности боевиков в Грозном, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу оперштаба НАК в республике.

Национальный антитеррористический комитет заявил о снятии КТО в Чечне, где были ликвидированы четверо террористов. Временные ограничения в Грозном сняты, сообщает ТАСС.

"Меры и временные ограничения отменены", — заявили в оперативном штабе НАК.

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что ликвидированные террористы прибыли из-за рубежа. Главной целью группировки была организация ряда террористических аттак в республике, написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова
#чечня #кто #нак

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров