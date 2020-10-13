Индиец умер от сердечного приступа после новости о заболевшем Трампе

Житель Индии Бусса Кришна умер от сердечного приступа после новости о том, что у президента США Дональда Трампа выявлен коронавирус. Об этом сообщает газета Indian Express.

Кришна сильно переживал за здоровье американского лидера и выкладывал в Facebook видео с пожеланиями скорейшего выздоровления Трампу. Как уточняет издание, индиец так волновался за президента США, что впал в депрессию, мало ел. В один из дней он упал замертво. Медики сообщили, что у мужчины случился сердечный приступ.

Житель Индии стал выражать такие сильные чувства в отношении Трампа около четырех лет назад после того, как американский президент ему приснился.

Трамп возобновил предвыборную кампанию, сообщал телеканал "360".