Политолог рассказал про европейское ядро антироссийского альянса

Польша и Украина образовали центр антироссийского альянса в Восточной Европе, заявил политолог Николай Межевич в интервью "ПолитЭксперту".

Накануне президент Польши Анджей Дуда приехал с официальным визитом в Киев. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Дуду за поддержку и напомнил, что совместными усилиями их страны смогут выстоять против "российской агрессии". По мнению главы Российской ассоциации прибалтийских исследований Николая Межевича, Зеленский, вслед за своим предшественником Петром Порошенко, продолжает ведение антироссийской политики. Такое мнение политолог выразил в беседе с "ПолитЭкспертом".

Меживич указал на то, что современная Европа представляет собой антироссийский альянс. Страны Восточной Европы представляют собой отдельный субальянс, где русофобские настроения быстрей возбуждаются и медленнее стихают. Однако на звание гегемона и центра антироссийской пропаганды в этом субальянсе Украина претендовать пока не может из-за низкого положения. Латвия и Литва также не являются сильными геополитическими игроками на этой арене. Задает здесь тон Польша, у которой ранее было множество притязаний на территории Украины.

"Если раньше с целью подчинить территории в военный поход отправлялись польские шляхты, то сейчас Варшава способна оказать влияние посредством экономики и политики. Неспроста на встрече больше говорил и указывал польский президент, а украинский — слушал. Это давняя польская мечта, она реализовывалась с 17 века. И сейчас впервые у Польши есть возможность это сделать", — отметил Межевич.

По его мнению, в Киеве прекрасно осведомлены о польских амбициях, но партнерство с западными друзьями важнее. У обеих стран есть интересы, как антироссийские, так и антибелорусские, поэтому Киев будет танцевать "под польскую дудку", несмотря на притеснения мигрантов из Незалежной в Варшаве.