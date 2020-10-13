Волонтеров начали готовить к работе в "красной зоне" "Ленэкспо"

Инструктаж волонтеров перед работой с тяжелыми пациентами с коронавирусом на базе временного госпиталя "Ленэкспо" стартовал 13 октября, передает Смольный.

Добровольцам акции #МыВместе объяснили тонкости работы в "красной зоне". Им рассказали правила безопасности. Главная задача волонтеров — оказание помощи младшему медицинскому персоналу во временном госпитале "Ленэкспо" по уходу за пациентами и оказание психологической помощи пожилым гражданам.

"Когда началась эпидемия коронавируса, наши волонтеры доставляли продукты горожанам старшего поколения, помогали в "красной зоне" временного госпиталя, поддерживая пожилых и маломобильных пациентов", — напомнил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Актуальную информацию о сложившейся эпидемиологической обстановке в Российской Федерации следует отслеживать на официальном портале стопкоронавирус.рф. Там представлены описания первых симптомов заболевания, после выявления которых следует обратиться за медицинской помощью.