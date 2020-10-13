Секретарь Совбеза РФ Патрушев встретился с главой МИД Армении

Состоялись переговоры между секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым и министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном.

Главной темой встречи стало урегулирование вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе. Обе стороны подтвердили приверженность разрешению ситуации исключительно политико-дипломатическими методами. Мнацаканян ранее в Москве уже пообщался с сопредседателями Минской группы ОБСЕ — Игорем Поповым (Россия), Стефаном Висконти (Франция) и Эндрю Шефером (США).

Главы МИД Азербайджана и Армении при посредничестве российского коллеги Сергея Лаврова договорились о прекращении огня в Карабахе с 10 октября, обмене пленными и телами погибших, однако Ереван и Баку сразу стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.