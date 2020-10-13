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17:40   13 Октября 2020
Армия

В ЮВО раскрыли подробности инцидента с гибелью военнослужащего в Крыму

В ЮВО раскрыли подробности инцидента с гибелью военнослужащего в Крыму

Российский военнослужащий, проходивший службу в одной из воинских частей в Крыму, погиб в результате огнестрельного ранения. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа (ЮВО).

По информации СМИ, служивший по контракту военный грубо нарушил требования безопасности, произведя выстрел из штатного оружия. В результате находившийся рядом с ним сослуживец получил смертельное ранение. Молодой человек погиб.

Ранее стало известно, что солдат одной из воинских частей в Крыму застрелен сослуживцем. По факту гибели военного возбуждено уголовное дело. Погибшему бойцу было 22 года, его "застрелил старший по званию одним выстрелом в голову", рассказала мать погибшего в социальных сетях.

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Автор: Яна Либерман
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