В ЮВО раскрыли подробности инцидента с гибелью военнослужащего в Крыму

Российский военнослужащий, проходивший службу в одной из воинских частей в Крыму, погиб в результате огнестрельного ранения. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа (ЮВО).

По информации СМИ, служивший по контракту военный грубо нарушил требования безопасности, произведя выстрел из штатного оружия. В результате находившийся рядом с ним сослуживец получил смертельное ранение. Молодой человек погиб.

Ранее стало известно, что солдат одной из воинских частей в Крыму застрелен сослуживцем. По факту гибели военного возбуждено уголовное дело. Погибшему бойцу было 22 года, его "застрелил старший по званию одним выстрелом в голову", рассказала мать погибшего в социальных сетях.