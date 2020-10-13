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17:36   13 Октября 2020
Политика

Лавров призвал ФРГ и ЕС к обязательствам по Навальному

Лавров призвал ФРГ и ЕС к обязательствам по Навальному

Членам Европейского союза, а также Федеративной Республике Германия следует вернуться к исполнению международных обязательств в рамках инцидента с блогером Алексеем Навальным. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Речь идет о попытках европейских государств без наличия доказательств распространить версию об отравлении Навального. При этом все запросы Москвы о совместном проведении расследования остаются без ответа.

Ранее руководитель дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель говорил о том, что ситуация с блогером никак не должна стать тем фактором, от которого бы зависело сотрудничество межу ЕС и РФ.

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Автор: Илья Романович
#россия #ес #фрг #лавров #навальный

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