Полицейский задушил трансгендера в Новосибирской области

Сотрудник ППС Новосибирской области задержан по подозрению в убийстве своего знакомого трансгендера, сообщает ТАСС со ссылкой на старшего помощника руководителя следственного управления СК РФ региона по взаимодействию со СМИ Анастасию Кулешову.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ в отношении 20-летнего сотрудника ППС. По данным следствия, подозреваемый задушил своего знакомого, после чего вывез его тело за территорию села Бурмистрово Искитимского района области, передает ТАСС.

"В 700 метрах от села Бурмистрово обнаружено тело 24-летнего жителя Дзержинского района", — заявила Кулешова.

Начальником регионального главка МВД принято решение об увольнении данного сотрудника по отрицательным мотивам. Задержанный признал свою вину в совершенном преступлении.