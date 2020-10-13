Норвегия усиливает противостояние с РФ, открыв морскую базу для США и НАТО

Власти Норвегии под давлением США согласились вновь открыть военную базу Олавсверн и пустить американские подводные лодки. Глубоководный комплекс находится в 220 километрах от российской границы

О решении Норвегии, принятом на фоне российской-американской борьбы за контроль над Северным Ледовитым океаном, пишет британское издание The Times.

Военная база времен холодной войны Олавсверн представляет собой колоссальный комплекс сооружений, врезанный в скалы неподалеку от норвежского города Тромсе. В комплекс входят глубоководные подводные доки, предназначенные для размещения и переоснащения атомных подводных лодок. В 2002 году военная база была закрыта на фоне оттепели в международных отношениях, а в 2015 году Норвегия сдала ее в аренду российским исследовательским компаниям.

Теперь же, как сообщает NRK (Норвежская вещательная корпорация), база будет открыта для трех американских подводных лодок класса Seawolf.

«Соглашение о возвращении Олавсверна вооруженным силам может быть готово уже на этой неделе из-за давления со стороны ВМС США», — говорится в сообщении NRK.

Там же отмечается, что НАТО с опаской относится к наращиванию российского Северного флота и к деятельности подлодок ВМФ РФ в Северной Атлантике, в Баренцевом море. В связи с этим норвежскую базу Олавсверн неоднократно посещали высокопоставленные американские военные.

В прошлую пятницу норвежское министерство обороны подписало о том, что союзники страны по военному блоку НАТО, включая и Соединенные Штаты Америки, могут использовать военную базу по прямому назначению.

Напомним: в феврале 2020 года Россия указала норвежской стороне на то, что она, позволяя американским атомным подводным лодкам пользоваться своими портами, способствует «повышению рисков военной деятельности» и «эскалации напряженности».