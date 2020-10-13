Сомелье рассказал об успехе российских вин на международных конкурсах

Россия производит много качественных вин, которые получают высокие награды на международных конкурсах, рассказал директор школы сомелье «Доля Ангела», автор учебников для сомелье Эркин Тузмухамедов. В онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот» он объяснил, почему стоимость алкоголя для внутреннего и внешнего рынка различается.

«Самое дорогое вино в мире — в России. Самое дешевое вино в мире — тоже в России. Это связано с тем, что у нас таможенная политика специфическая. У нас сверху еще НДС добавляется», — сказал эксперт.

В винодельческих странах налог на такую продукцию отсутствует, говорит Тузмухамедов. Именно поэтому в Испании и Португалии литр вина можно купить за один евро. При этом госпошлины на импортную продукцию никак не помогают российским виноделам, констатирует эксперт.

«У нас вводится закон: если вина, производятся за границей, то ставится пометка, что этот напиток не является вином. Простейший пример: все BMW собираются у нас в Калининграде. Почему на них не пишут, что они не являются автомобилем? А вино перестает быть вином. У нас много законодательного абсурда», — считает гость эфира.

Михаил Горбачев в ходе антиалкогольной кампании 1986-1987 годах вырубил 70% виноградников и уничтожил практически все российское производство, напомнил эксперт. Основные мануфактуры вин сейчас сосредоточены в Крыму и продолжают постепенно восстанавливаться. На момент воссоединения региона с Россией в 2014 году там насчитывалось 14 тысяч гектаров виноградников. За несколько лет в составе РФ площади под виноградники превысили 25 тысяч, рассказал Тузмухамедов.

«Сейчас виноделы довольны — есть госпрограмма поддержки этой отрасли <...>. Для лозы нужно пять лет, чтобы начать плодоносить. Вернуть половину мощностей производства можно. Но хороший виноград требует много лет. Вы знаете, что винодел и ученый [Павел Голодрига — прим. ред.] покончил с собой, потому что не смог перенести уничтожения знаменитых крымских виноградников? Жизнь лозы ценнее», — сказал эксперт.

Наибольшей популярностью у россиян пользуются вина из Молдавии и Грузии, продолжил эксперт. Интерес к напиткам из этих стран характерен еще со времен СССР. Благодаря законотворческой деятельности депутата Госдумы Геннадия Онищенко, Грузия и Молдавия начали делать по-настоящему качественный продукт. В 2006 году в России ввели запрет на вина из этих стран, напомнил Тузмухамедов. После этого виноделы начали «биться за качество».

«Выяснилось, что вин в Россию поставляется больше, чем позволяют мощности виноградников. Проблема была еще в том, что многие известные еще со времен СССР марки грузинских вин разливалась в Подмосковье. Это были подделки. Воспитательные меры Онищенко возымели действие. Сейчас качество вин радикально изменилось. Я недавно был на конкурсе вин Молдавии, и они были просто прекрасны», — заключил Тузмухамедов.

Ранее фермер-сыровар, председатель Союза сыроваров России, член общественной палаты РФ Олег Сирота на пресс-конференции рассказал, что после введения продовольственного эмбарго в стране появилось множество сортов сыра, которых раньше просто не производили.