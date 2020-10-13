Facebook запретил отрицание Холокоста

Социальная сеть Facebook обновила свою политику. Отныне площадка запрещает любой контент, искажающий или отрицающий Холокост. Об этом в понедельник сообщил основатель компании Марк Цукерберг.

Today we're updating our hate speech policy to ban Holocaust denial. We've long taken down posts that praise hate... Опубликовано Mark Zuckerberg Понедельник, 12 октября 2020 г.

В 2018 году Цукерберг заявлял, что находит отрицание Холокоста глубоко оскорбительным, но допускает обсуждение трагедии еврейского народа с разных позиций в Facebook.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с «Политикой Сегодня» объяснил изменение политики компании требованием времени.

Политолог согласен с тем, что каждый имеет право на личное мнение, но не считает правильным дискутировать на тему, не обладая соответствующей компетенцией — в частности, имея слабое представление о Холокосте.

«Я отношусь к запретам скорее отрицательно, а к тому, что такого рода дискуссии должны быть более профессиональными, отношусь положительно. Я думаю, что сама по себе проблема определенного дополнительного модерирования интернета появилась неспроста, она будет идти дальше», — выразил мнение собеседник ПС.

6 октября Facebook ужесточил политику в отношении сторонников QAnon — новейшего конспирологического движения в США. Все аккаунты будут блокироваться, даже если не содержат агрессивного контента.

Летом 2018 года социальная сеть заявила о ежедневной блокировке более двух миллионов фейковых аккаунтов.