Выдвинутый ультиматум Тихановской — последний раунд для оппозиции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко получил ультиматум от лидера оппозиции и координатора протестов в Минске Светланы Тихановской. По ее словам, власти Белоруссии должны до 25 октября 2020 года выполнить несколько требований оппозиции.

«Лукашенко должен объявить об уходе. Насилие на улицах должно остановиться полностью. Все политзаключенные должны быть освобождены. <…> У нас есть 13 дней [с 13 октября], чтобы подготовиться, и все это время белорусы будут продолжать свой мирный и настойчивый протест», — завила Тихановская.

Если Минск не выполнит эти требования, то белорусская оппозиция обеспечит национальную забастовку на предприятиях страны, массовые протесты, обвал продаж в государственных магазинах и блокировку дорог. Белорусский политолог Алексей Дзермант в беседе с радио Sputnik рассказал, что за требованием Тихановской стоит обеспокоенность за недавние действия Лукашенко:

«Оппозиция в лице Тихановской и ее подельников очень обеспокоены тем, что Лукашенко, по сути, показал готовность идти на компромисс, на диалог с частью оппозиции, когда он посетил их в СИЗО, а потом у части из них была изменена мера пресечения. Это очень обеспокоило, как мне кажется, Тихановскую и ее патронов. Они решили играть в радикализацию протестов, и этот ультиматум тому свидетельство».

Эксперт обратил внимание, что влияние Светланы Тихановской на умы жителей Белоруссии сложно назвать широким. По словам Дзерманта, популярность лидера оппозиции падает, и едва ли большое число людей согласятся выйти на улицы ради неясных перспектив.

«Да, на какую-то радикальную часть протестующих она повлияет этим призывом, но не думаю, что люди в массе своей поддержат эти радикальные лозунги. Тем более что попытки вызвать коллапс в экономике, остановить предприятия уже предпринимались, и они не удались. Поэтому мне кажется, что это – последний раунд, последняя попытка оппозиции как-то заявить о себе, развернуть ситуацию в выгодном для себя ключе», — сообщил специалист.

Дзермант подытожил, что попытка Тихановской мобилизировать протестные настроения в Минске «заранее провальная».

Напомним, 9 августа 2020 года в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко победил на них с результатом в 80,1%. После объявления итогов голосования в белорусских городах начались несанкционированные митинги протеста.

В конце августа Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело по 361 статье УК Белоруссии — «Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь». Наказание по ней составляет до трех лет лишения свободы, а если действия совершались с использованием СМИ и интернета, как в случае Тихановской, до пяти лет.

Сама Светлана Тихановская находится в Литве с середины августа 2020 года. Оттуда она руководит протестами на территории Белоруссии. Политик называет себя «единственным лидером, которого выбрал белорусский народ» и дает наставления согражданам через видеобращения. В настоящий момент в базе МВД указано, что экс-кандидат в президенты Белоруссии «разыскивается по статье УК».