Президент России станет председателем Госсовета

Руководство Госсоветом ляжет на плечи президента России в рамках принятых поправок в Конституцию РФ. Об этом сообщил журналистам председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, сообщает РИА Новости.

Полномочия президента страны по формированию Госсовета уже прописаны в основном законе страны, обратил особое внимание Крашенинников. Новые функции и полномочия появятся у этого органа власти в новом законопроекте, добавил он.

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ завершилось 1 июля 2020 года. Большинство россиян отдали свои голоса за предложенные российским правительством нововведения в Основной закон.