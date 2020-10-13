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17:01   13 Октября 2020
Общество

Президент России станет председателем Госсовета

Президент России станет председателем Госсовета

Руководство Госсоветом ляжет на плечи президента России в рамках принятых поправок в Конституцию РФ. Об этом сообщил журналистам председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, сообщает РИА Новости.

Полномочия президента страны по формированию Госсовета уже прописаны в основном законе страны, обратил особое внимание Крашенинников. Новые функции и полномочия появятся у этого органа власти в новом законопроекте, добавил он.

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ завершилось 1 июля 2020 года. Большинство россиян отдали свои голоса за предложенные российским правительством нововведения в Основной закон.

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Автор: Василий Пименов
#президент #конституция #госсовет

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