17:01 13 Октября 2020Общество
Президент России станет председателем Госсовета
Руководство Госсоветом ляжет на плечи президента России в рамках принятых поправок в Конституцию РФ. Об этом сообщил журналистам председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, сообщает РИА Новости.
Полномочия президента страны по формированию Госсовета уже прописаны в основном законе страны, обратил особое внимание Крашенинников. Новые функции и полномочия появятся у этого органа власти в новом законопроекте, добавил он.
Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ завершилось 1 июля 2020 года. Большинство россиян отдали свои голоса за предложенные российским правительством нововведения в Основной закон.