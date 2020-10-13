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16:58   13 Октября 2020
Происшествия

ФСБ задержала на Урале полицейского за "помощь" сыну влиятельного чиновника

ФСБ задержала на Урале полицейского за "помощь" сыну влиятельного чиновника

Свердловские правоохранители задержали высокопоставленного сотрудника ГИБДД. Полицейского обвиняют в том, он незаконно поспособствовал закрытию дела сына влиятельного тагильского чиновника, пишет URA.RU.

Федеральная служба безопасности Свердловской области взяла под стражу начальника отдела ГИБДД по Нижнему Тагилу Анатолия Чернова. Он обвиняется в злоупотреблении полномочиями, сообщает URA.RU со ссылкой на представителя регионального ГУ МВД.

По информации источника, полковник помог сыну влиятельного тагильского чиновника избежать наказания за езду в нетрезвом виде. Инсайдер утверждает, что Чернов не единожды переступил черту закона. Сейчас следователи устанавливают все детали случившегося. Местные правоохранители уверили, если они докажут вину полицейского, то его накажут по всей строгости закона. Полковнику грозит уголовная ответственность.

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Автор: Ирина Большунова
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