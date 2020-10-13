В «Патриоте» объяснили популярность российского сыра

После того, как Россия выдвинула продовольственное эмбарго в 2014 году, в стране продолжает развиваться собственное производство различных продуктов, в том числе и сыров. По данным Международной исследовательской компании Ipsos, больше всего покупатели в РФ предпочитают сыр «Российский».

На пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот» фермер-сыровар, председатель Союза сыроваров России, член общественной палаты РФ Олег Сирота рассказал, что после введения продовольственного эмбарго в стране появилось множество сортов сыра, которых раньше просто не производили.

«Мы не выдерживали конкуренции с западными производителями, поэтому какие-то отдельные сорта сыра у нас не производились. Сегмент вкусных и ароматных сыров вообще в нашей стране не был развит. Но благодаря санкциям в России начало появляться много новых фермерских хозяйств и производств. Сейчас их все больше и больше. Ассортимент, соответственно, тоже растет», — заявил спикер.

Однако некоторые страны воспользовались ситуацией, чтобы поставлять в Россию продукты более низкого качества. К примеру, производители одной и той же марки йогурта могут снабжать Европу одним продуктом, а в РФ продавать его низкий по качеству аналог. По словам Сироты, европейские производители «делают так, потому что у них есть такая возможность»:

«И Роспотребнадзор, и Россельхознадзор очень обеспокоены этим фактом, ведь нас просто обманывают. Продукция некоторых международных корпораций очень сильно отличается в Европе и России. Рынок нашей страны для них неинтересен. Они не стремятся "сохранять лицо" для нашего покупателя».

Тем временем большинство россиян считают, что продукты, которые сделаны за рубежом, намного качественнее отечественных. Гость Медиагруппы «Патриот» обратил внимание, что страна понемногу избавляется от этого стереотипа.

«В России есть фирмы, которые делают действительно очень качественный продукт. Раньше многие люди в магазинах искали именно иностранные бренды. А российские производители пытались сделать свою продукцию похожей на иностранную. Например, есть фирма Ralf Ringer, которая делает отличную обувь. Я всегда думал, что это немецкий производитель, но это московский завод, на нем работаю две тысячи человек», — рассказал Сирота.

Аналогичная ситуация происходит и на рынке сыров: многие предприятия работают под франшизой марки Valio, хотя сами по себе производят продукт более высокого качества. Этот шаг обусловлен тем, что россияне в магазинах по-прежнему стараются покупать продукты под иностранными брендами.

«После санкций 2014 года с нашего рынка убрали 300 тысяч тонн сыра. И в России за последние пять лет производство молока выросло на 25%. В этой части у нас значительный рывок. Поможет ли этой ситуации пандемия коронавируса, сказать пока сложно. Маленькие хозяйства пострадали сильно, но крупные агрохолдинги стали себя чувствовать даже лучше. Люди не уехали за границу, а значит стали больше продуктов покупать здесь», – подытожил специалист.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России уже призывала европейских производителей, которые поставляют в Россию некачественный товар, писать различие в продукции прямо на упаковках. До сих пор требование не было исполнено. Член общественной палаты РФ заверил, что в ответ на молчание Европы Россия должна «карать» безответственных производителей продуктов.

«Есть такое простое слово "карать". Вот пока Федеральная антимонопольная служба не будет за это карать, никто не будет ничего менять. Пока не будет жестких мер со стороны нашей страны, Европа будет продолжать такую политику. Это перекликается с американским компаниями, которые добывают нефть в Африке, не соблюдая какие-то санитарные нормы просто потому, что там это можно делать», — сравнил эксперт.

В заключение Сирота подчеркнул, что после продовольственного эмбарго 2014 года российским магазинам далеко до дефицита сыров и другой продукции.