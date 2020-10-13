Белорусский политолог указал на минусы кампании Тихановской

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская продолжит выдвигать ультиматумы, однако подобные действия могут оторвать ее от сторонников. Такое мнение выразил политолог Валерий Дзермант в комментарии "Ньюинформ".

Тихановская выдвинула ультиматум белорусскому лидеру Александру Лукашенко. Она потребовала к 25 октября выполнить условия противников действующей власти республики. Тихановская пригрозила Минску протестами и забастовками на предприятиях.

Дзермант напомнил, что Тихановская и ее единомышленники с самого начала пытались разговаривать языком ультиматумов. Политолог считает, что она может еще больше оторваться от своих сторонников, которые понимают положение тех, кто пытается вести подобную деятельность из-за рубежа.