России и НАТО предрекли холодные встречи в Арктике

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что страны НАТО во главе с США, наращивая военную активность рядом с национальными границами и вводя санкции, пытаются ограничить действия России в Арктике.

Американист, кандидат политических наук Сергей Судаков в беседе с «Политикой Сегодня» объяснил, почему битва за Арктику только начинается.

Арктический совет в действующем формате не устраивает США, допустил политолог. Вашингтон видит, что границы участка, закрепленные за РФ, перекрывают зоны интересов других стран. Поэтому США вовлекают союзников по НАТО, чтобы расширить свою сферу влияния.

Политолог добавил, что интересы России в регионе защищает арктический спецназ, серия бронетехники и ракетной техники, которую используют исключительно в Арктике.

Днем ранее норвежская вещательная корпорация NRK сообщила, что Осло откроет подземную базу атомных подлодок времен холодной войны «Олавсверн» для трех субмарин ВМС США типа Seawolf. База, которую с 2015 года сдали в аренду флоту российских научно-исследовательских судов, находится в 350 км от границы РФ.

Политолог считает, что Норвегия, позволяя американским атомным подводным лодкам попользоваться национальными портами, в очередной раз показала агрессивный настрой в отношении РФ.

Также политолог напомнил о директивах НАТО и об оборонной доктрине США, в которой говорится, что «Россия перестала быть соперником. Россия стала врагом».

Ранее американские аналитики призвали Вашингтон скорее подготовиться к арктической конкуренции, чтобы Вашингтон не оказался в крайне невыгодном положении перед РФ. По их мнению, если Москва усилит влияние в Арктике, тогда США не продвинут американские интересы в регионе.

#Russia upgrades its Northern Fleet. If you're not following the #Arctic, you've forgotten the "geo" in #geopolitics. See #maps and chapter from "Connectography" on competition for energy and #supplychains among Arctic powers, including #China efforts. pic.twitter.com/EqbllKaCK7