России и НАТО предрекли холодные встречи в Арктике

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что страны НАТО во главе с США, наращивая военную активность рядом с национальными границами и вводя санкции, пытаются ограничить действия России в Арктике.

«Мы заинтересованы в развитии мирного сотрудничества в этом регионе. Но есть и другие, к сожалению, примеры. Известно, что отдельные государства, прежде всего Североатлантического альянса, включая и Соединенные Штаты Америки, пытаются настойчиво ограничивать нашу деятельность в Арктике», — сказал Медведев на заседании СБ РФ.

Американист, кандидат политических наук Сергей Судаков в беседе с «Политикой Сегодня» объяснил, почему битва за Арктику только начинается.

«Я полагаю, что сейчас Арктика становится полем битвы для многих государств, в том числе США. Они видят, что российское присутствие в Арктике — это зона уязвимости для Америки и энергетической безопасности США. Дело в том, что товары доставлять по Северному морскому пути более выгодно, дешево», — сказал эксперт.

Арктический совет в действующем формате не устраивает США, допустил политолог. Вашингтон видит, что границы участка, закрепленные за РФ, перекрывают зоны интересов других стран. Поэтому США вовлекают союзников по НАТО, чтобы расширить свою сферу влияния.

«Ситуация совершенно не спорная. Дело в том, что Советский Союз вкладывал огромнейшее количество денег в разработку Арктики. Сейчас, когда мы видим, что ситуация не меняется, мы прекрасно должны понимать одну простую вещь: что Россия, как правопреемница Советского Союза, была первой, кто вкладывал деньги в арктические исследования. У нас есть приоритетное право на освоение Арктики», — разъяснил Судаков.

Политолог добавил, что интересы России в регионе защищает арктический спецназ, серия бронетехники и ракетной техники, которую используют исключительно в Арктике.

«США хотят активно противостоять этому, используя новые возможности спецназа, спецслужб, и, конечно, привлекая санкции. Если Россия не будет сужать зону своей ответственности в Арктике, то так или иначе США будут вынуждены привлекать весь большой Запад на свою сторону, чтобы он постепенно вводил санкции против РФ», — добавил Судаков.

Днем ранее норвежская вещательная корпорация NRK сообщила, что Осло откроет подземную базу атомных подлодок времен холодной войны «Олавсверн» для трех субмарин ВМС США типа Seawolf. База, которую с 2015 года сдали в аренду флоту российских научно-исследовательских судов, находится в 350 км от границы РФ.

«Соглашение о возобновлении использования военными базы "Олавсверн" может быть готово уже на этой неделе в результате давления со стороны ВМС США», — добавили в NRK.

Политолог считает, что Норвегия, позволяя американским атомным подводным лодкам попользоваться национальными портами, в очередной раз показала агрессивный настрой в отношении РФ.

«Мы с вами становимся только свидетелями того, что начинается большая война за арктические ресурсы, Северный морской путь, потому что Норвегия всегда не по доброму относится к РФ. Те действия, которые проводятся сейчас Норвегией, еще раз говорят о том, что Северный альянс видит в России исключительно угрозу и совсем уже не соперника», — считает Судаков.

Также политолог напомнил о директивах НАТО и об оборонной доктрине США, в которой говорится, что «Россия перестала быть соперником. Россия стала врагом».

«Когда мы говорим об этих фактах, надо понимать, что маски сброшены, карты открыты, теперь мы относимся не как конкуренты, а исключительно как враги», — подытожил Судаков.

Ранее американские аналитики призвали Вашингтон скорее подготовиться к арктической конкуренции, чтобы Вашингтон не оказался в крайне невыгодном положении перед РФ. По их мнению, если Москва усилит влияние в Арктике, тогда США не продвинут американские интересы в регионе.