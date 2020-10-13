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16:37   13 Октября 2020
Экономика

Сербия достроит часть "Турецкого потока" на своей территории до конца года

Сербия достроит часть "Турецкого потока" на своей территории до конца года

"Турецкий поток" на территории Сербии достроят до конца года. Об этом послу России Александру Боцан-Харченко заявил глава сербского государства Александр Вучич.

До конца текущего года Белград на 100% завершит возведение своей части газопровода: от границы Болгарии до границы Венгрии. О данной перспективе Александру Боцан-Харченко сообщил глава Сербии в своей резиденции.

"Они обсудили актуальные вопросы сербско-российских отношений", — добавили в администрации сербского президента.

Во время встречи поднимались и другие вопросы, в том числе борьба с COVID-19 и переговоры по Косову. Глава Сербии и посол России также обсудили возможные соглашения между странами в энергетической отрасли.

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Автор: Василий Пименов
#россия #сербия #"Турецкий поток"

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