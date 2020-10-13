Сербия достроит часть "Турецкого потока" на своей территории до конца года

"Турецкий поток" на территории Сербии достроят до конца года. Об этом послу России Александру Боцан-Харченко заявил глава сербского государства Александр Вучич.

До конца текущего года Белград на 100% завершит возведение своей части газопровода: от границы Болгарии до границы Венгрии. О данной перспективе Александру Боцан-Харченко сообщил глава Сербии в своей резиденции.

"Они обсудили актуальные вопросы сербско-российских отношений", — добавили в администрации сербского президента.

Во время встречи поднимались и другие вопросы, в том числе борьба с COVID-19 и переговоры по Косову. Глава Сербии и посол России также обсудили возможные соглашения между странами в энергетической отрасли.