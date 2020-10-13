Сатановский пояснил, какую сильную сторону демонстрирует РФ в диалоге с США

Выборы в России не зависят от договоров со Штатами — это наша сильная сторона, считает политолог Евгений Сатановский. В личном Telegram-канале он прокомментировал заявление американской стороны об СНВ-3.

«Как это в старину было? "У нас товар, у вас купец"… Есть же у нас какие-то условия, которые должны безопасность России усилить? Нам спешить некуда, — рассуждает президент Института Ближнего Востока. — Так что, раз уж [президенту США Дональду — прим. ред.] Трампу с его выборами загорелось, так и подписывать надо на нормальных условиях, а не так, как при Горбачеве и Ельцине».

Как показывает исторический опыт, о чем бы не говорили и что бы не подписали американцы, верить им нельзя, подчеркивает политолог. Еще неизвестно кто станет президентом Америки — если кандидат от Демпартии Джо Байден, то он может пересмотреть все договора.

Кроме того, есть опасность, что и сам Трамп, переизбравшись на второй срок, откажется от заключенного соглашения. Подобное было с Израилем: лидер США предлагал Иерусалиму аннексировать Иорданскую долину и многое другое. Однако потом вернулся на исходные позиции, как ни в чем не бывало, напомнил Сатановский.

«Нет таких договоров и соглашений, которые американцы не могли бы нарушить, разорвать в любой момент и из них выйти, когда и если захотят. Все они для них гроша ломаного не стоят, как и те, с кем они их подписывают», — отмечает политолог.

Переговоры с американцами надо всегда вести с позиции силы, и думать исключительно в собственных интересах, уверен Сатановский. Также нужно торговаться, как на восточном базаре, и не стесняться блефовать, чтобы загнать «партнеров» в угол и поставить перед фактом.

«В конце концов, они нам все равно не верят и верить не будут. Так и нам с ними надо себя по-американски вести. Да что там! Быть большими американцами, чем они сами. И выигрывать надо у них любой ценой. Только это они уважают», — объясняет автор канала.

Россия все время играет с США в благородство и хорошие манеры, а они веду себя беспринципно, нагло и эгоистично, «как и положено торгашам», констатировал политолог.

По мнению главы института, России пора осознать, что Штаты — не братья, не друзья и даже не партнеры. Наши страны попросту живут на одной планете.