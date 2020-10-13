Юристы Пригожина намерены судиться с сотрудниками ФБК до победы

Журналисты издания "Накануне.RU" обратились к петербургскому предпринимателю Евгению Пригожину с просьбой прокомментировать серию исков о защите деловой репутации и достоинства. Ответ бизнесмена опубликовала пресс-служба компании "Конкорд".

Комментарий Пригожина приводится на официальной странице пресс-службы в социальной сети "ВКонтакте". В "Конкорде" подчеркнули, что проводят мониторинг появляющихся сообщений, которые содержат недостоверные сведения или способны бросить тень на бизнесмена.

"Любого маловоспитанного зверька, даже свинью, не говоря уже о кошках и собаках, приучают к горшку. Чтобы свои фекалии они выдавливали в специально отведенных для этого местах. Этими исками мы будем приучать зарвавшуюся оппозицию к соблюдению законов Российской Федерации. По данному вопросу работает группа высокопрофессиональных юристов, и судиться будем планомерно. Судиться до тех пор, пока несистемные оппозиционеры не привыкнут скулить под дверью, когда захотят выбежать, чтобы опорожниться. Вот один из них – Леха-Новичок, уже приучился к горшку, но попав в Германию, на радостях расслабил биологические отверстия и разразился "словесным поносом", — отметил Евгений Пригожин.

Ранее бизнесмен Евгений Пригожин обратился в суд. Его юристы собираются довести до победного конца тяжбу с сотрудниками "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК, признан в РФ иностранным агентом) Алексеем Навальным и Любовью Соболь. Последние распространяли порочащие Пригожина сведения.

Главный редактор журнала "Архонт" Антон Бредихин заметил, что в этой ситуации судьи будут на стороне бизнесмена. Свою позицию эксперт объяснил тем, что Соболь ранее игнорировала ряд заседаний. По мнению Бредихина, юрист ФБК осознала, что распространяла в отношении Пригожина недостоверную информацию, за это ей придется отвечать по закону, чего она, безусловно, не хочет.

Федеральное агентство новостей ранее приводило комментарий Пригожина, который говорил, как будет развиваться ситуация в России, если из повестки исчезнет блогер Навальный. По мнению предпринимателя, в будущем благосостояние россиян увеличится кратно, а сама страна усилит свою социальную ориентированность.