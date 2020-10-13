Эксперт пивного рынка разъяснил, почему иностранцы экономят на качестве

Исполнительный директор Ассоциации «Объединения участников пиво-безалкогольного рынка», член Общественного совета при ФС РАР Камаль Лебедев объяснил, почему пиво одной и той же марки, бренда, продаваемое в разных странах, отличается по качеству и вкусу.

«Слово обман мне бы не хотелось употреблять. У нас примерно полторы тысячи производителей пива. Иностранные компании, имеющие здесь производство, обеспечивают примерно 60% рынка. Знаете, в потребительских товарах основную роль играет бренд. Крупнейшие компании действуют по стандартам потребительского рынка», — начал эксперт.

В РФ пиво делают из солода, воды, хмеля и «совести пивовара», продолжил Лебедев, выступая на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот». Есть оптимизация, как и в любой продовольственной группе.

«Этим пользуются для снижения себестоимости. Это все находится внутри ГОСТов. Наши производители этим, как правило, не пользуются. У них нет соответствующего оборудования. Это реакция предпринимателя на рыночную конъюнктуру. Себестоимость все оптимизируют», — объяснил эксперт.

Потребителям нужно понимать, что происходит, продолжил Лебедев. Однако доля пивного рынка, которую заняли иностранцы, с 1995 года формируется. Тогда в страну пришел крупный капитал.

«Он занимал до 95% рынка. Наши уже подвинули их на 60%. Процесс идет. У нас власти придумывают многое для продвижения алкоголя. Конечно, российскому производителю, который не так крупен, как иностранные коллеги, тяжелее реагировать на регуляторные новшества», — считает эксперт.

Алкогольному рынку маркировка не навредит, поскольку власти хотят посчитать каждый объект на потребительском рынке, отметил Лебедев, но аналогичная система уже есть — ЕГАИС, поэтому продукция просто подорожает.

«Это неплохо. Это адекватная реакция. Касательно денег, от 50 копеек до рубля стоит номер. Значит, плюс рубль к каждому объекту. А также стоить будет инфраструктура поддержки, которую должны будут внедрить все участники рынка себя на предприятиях. Это тоже рубль-два», — объяснил эксперт.