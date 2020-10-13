Госдума рассмотрит законопроект о выходном 31 декабря до конца октября

Госдума рассмотрит законопроект о переносе выходного дня на 31 декабря на следующей неделе (с 19 октября по 25 октября). Об этом «Политике Сегодня» рассказал глава думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

«Законопроект должен был быть рассмотрен сегодня (13 октября - прим.ред.). Но учитывая особый порядок работы Госдумы из-за пандемии, мы рассматриваем только то, что требует срочного принятия. Поэтому пока этот закон перенесен на следующую неделю», — объяснил парламентарий.

Ранее ВЦИОМ выяснил, что практически каждый второй россиян (48%) поддерживает идею сделать 31 декабря выходным днем в 2021 году. Согласно результатам опроса, против инициативы высказались 14% респондентов, а 36% опрошенных безразличны к возможности отдыхать в последний день календарного года.

Чаще всего предложение поддерживали женщины (52%), тогда как среди противников больше оказалось мужчин (18%).

Практически каждый второй россиянин положительно относится к предложению Минтруда сделать 31 декабря выходным днём — (48%). Почему? Людям нужно время спокойно подготовиться к празднику, заявили 37%.https://t.co/tvIoCboLGn pic.twitter.com/H13nDkQCbz — ВЦИОМ (@WCIOM) October 13, 2020

Желание сделать 31 декабря выходным 37 % россиян объяснили нехваткой времени на приготовление к празднику, еще 25% считают, что в этот день «никто толком не работает» из-за сокращения графика или корпоративов. 12% заявили, что хотят спокойно отдохнуть перед праздничной ночью, а 11% выразили желание провести время с семьей и близкими. Еще 9% отметили, что это предпраздничный день.

27% россиян работают полный день 31 декабря. Неполный рабочий день — у 21% россиян.

В ноябре 2019 года группа депутатов от ЛДПР внесла законопроект, предлагающий один из выходных дней календарного года переносить на 31 декабря. Однако тогда Минтруд не поддержал инициативу.

В ведомстве заявили, что это противоречит установленным Трудовым кодексом нормам, по которым продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее 42 часов.

8 сентября 2020 года ведомство подготовило проект постановления правительства о переносе выходных дней в 2021 году, согласно которому новогодние праздники продлятся с 1 по 10 января, а 31 декабря в следующем году станет выходным днем.

В ответ на это Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) заявила, что 31 декабря нужно объявить в законодательстве выходным на постоянной основе.

Ярослав Нилов допустил, что россияне смогут воспользоваться этой возможностью уже в текущем году.

«Все будет зависеть от общественной реакции на это. На мой взгляд, возможно внести изменения в постановление правительства. Тогда вопрос будет решен без принятия законопроекта», — резюмировал собеседник издания.

Ранее уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова предложила сделать 31 декабря постоянным выходным, потому что в стране он фактически считается нерабочим, и россиянам было бы удобнее в этот день оставаться дома и готовиться к празднованию Нового года.

В декабре 2019 года российский лидер Владимир Путин, отвечая на вопросы в ходе большой пресс-конференции, назвал логичным предложение позволить россиянам не работать 31 декабря. Однако призвал спокойно все проанализировать, чтобы не нанести ущерб.