Козак заявил о ключевой роли Жээнбекова в Киргизии

Заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак отметил важную роль главы Киргизии Сооронбая Жээнбекова. Об этом сообщило посольство республики.

Дмитрий Козак прибыл в Бишкек по поручению президента России Владимира Путина для обсуждения обострившейся ситуации в Киргизии. По словам Козака, президент республики Сооронбай Жээнбеков играет важную роль в создании условий, которые обеспечат стабильную ситуацию в Киргизии.