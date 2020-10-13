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15:56   13 Октября 2020
Политика

Козак заявил о ключевой роли Жээнбекова в Киргизии

Козак заявил о ключевой роли Жээнбекова в Киргизии

Заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак отметил важную роль главы Киргизии Сооронбая Жээнбекова. Об этом сообщило посольство республики.

Дмитрий Козак прибыл в Бишкек по поручению президента России Владимира Путина для обсуждения обострившейся ситуации в Киргизии. По словам Козака, президент республики Сооронбай Жээнбеков играет важную роль в создании условий, которые обеспечат стабильную ситуацию в Киргизии.

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Автор: Юлия Яковлева
#бишкек #козак #жээнбеков

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